Enosearcher sceglie le sette cantine di Franciacorta del 2021

Tra i vini italiani, gli spumanti sono un punto fermo per numeri e fatturato. Le bollicine sono fondamentali nei momenti di gioia e durante i brindisi, ottime anche per accompagnare piatti ricercati, non solo a base di pesce.

Tra i migliori spumanti italiani metodo classico, si impongono i Franciacorta per qualità e prestigio consolidato negli anni. Enosearcher, un autorevole portale tra i più visitati in Italia dagli appassionati di vini, pubblica la classifica dei Franciacorta più diffusi e cercati nel 2022. Per ogni singola cantina è stata scelta un’etichetta sulla base del gusto e delle preferenze della squadra di Enosearcher.

1. Bellavista.

Bellavista guida la classifica di Enosearcher con la prima posizione in classifica. Fondata ad Erbusco da Vittorio Moretti nel 1977 con pochi ettari sulla collina cosiddetta "Bellavista". Bellavista oggi possiede oltre 200 ettari di vigneti nelle zone più vocate di Franciacorta. Dalla vigna fino alla cantina, tutto è dominato dal rispetto della natura e dei suoi ritmi. Lo stile dei franciacorta Bellavista è garantito ogni anno dall'enologo Mattia Vezzola. Tra le etichette di Bellavista, Enosearcher sceglie Alma Grand Cuvée per perlage e bevibilità, un franciacorta eccellente che si posiziona in modo ottimo tra i prezzi di Bellavista .

2. Ca' del Bosco.

Con una differenza minima, si posizione Ca' del Bosco tra le grandi icone di franciacorta. Tutto ebbe inizio quando Annamaria Clementi si trasferì ad Erbusco dove piantò il primo vigneto. Maurizio Zanella, suo figlio, ha reso la sua intuizione una grande realtà di Franciacorta e Ca' del Bosco in una delle più prestigiose cantine italiane. L'iconico Cuvée Prestige Ca' del Bosco racchiusa dalla velina arancione è una delle bottiglie più riconoscibili, apprezzate e degustate tra gli appassionati di bollicine.

3. Guido Berlucchi.

La cantina Berlucchi è forse una delle più rappresentative dello stile di franciacorta, per storia e per rilevanza. Guido Berlucchi è di fatto il fondatore di quello che è oggi la franciacorta. Berlucchi e Franco Ziliani, giovane enologo diplomato alla scuola enologica di Alba, furono la scintilla che innescò quella miccia rivoluzionaria di Franciacorta. Le prime bottiglie alla maniera dei francesi furono prodotte nel 1961 e si rivelarono ottime. La cantina Berlucchi rappresenta la storia di franciacorta e la scelta di Enosearcher è stata l’etichetta Berlucchi ’61, un franciacorta in onore del 1961.

4. Monte Rossa.

Fondata nel 1972 da Paolo Rabotti e la moglie Paola Rovetta a Bornato. Il figlio Emanuele Rabotti guida l’azienda con creatività, visione e lungimiranza. Monte Rossa Prima Cuvée è il franciacorta scelto da Enosearcher per perlage, aromi e godibilità. La linea Cabochon è la più esclusiva della cantina Monte Rossa e vede tra le sue etichette una delle più prestigiose bottiglie di Franciacorta disponibili sul mercato.

5. Ferghettina.

La cantina Ferghettina è stata fondata nel 1990 da Roberto Gatti, rispettato professionista enologico già attivo nella zona di franciacorta da molti anni. Ferghettina gestisce circa 200 ettari dislocati in diversi comuni di franciacorta e vede nel suo Franciacorta Brut il franciacorta scelto da Enosearcher, seguito dal Milledì, riconoscibile per la caratteristica bottiglia a base quadrata. Degno di menzione in Franciacorta Extra Brut per eleganza e profumi.

6. Uberti.

Fondata ad Erbusco da Agostino Uberti nel 1973 a cui seguì G. Agostino Uberti che nel 1978 seguì la prima vendemmia con l’obiettivo di produrre vino spumante Franciacorta. Oggi Uberti costa circa 26 ettari tra Erbusco, Adro e Calino, condotti con rispetto della natura e dei suoi cicli. Il franciacorta Uberti Francesco I Brut è lo spumante scelto da Enosearcher per profumi e beva, seguito dal Francesco I Extra Brut. Una menzione va a Quinque, un franciacorta prodotto con chardonnay in purezza che vede nel lungo affinamenti sui lieviti il suo punto di forza.

7. Cavalleri

Storica cantina di viticoltori in Erbusco, Giovanni Cavalleri, tra i padri fondatori, vede nel 1979 la prima bottiglia di bollicine Franciacorta. Il brut Blanc de Blancs è il franciacorta scelto da Enosearcher, una cuvée nel perfetto stile di Cavalleri con una bevibilità eccellente. Segue il Franciacorta Cavalleri Pas Dosè, un millesimato senza dosaggio con grande potenziale evolutivo.