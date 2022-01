Manifattura Tessile Arredamento di Vigliano apre uno spazio al pubblico dedicato al confezionamento

La storica azienda di Vigliano Biellese ‘IBA’ (Industria Biellese Arredamento), nata circa 50 anni fa, nel 2008 ha subìto un grande cambiamento, trasformandosi in MTA (Manifattura Tessile Arredamento).

Appena rilevata l’azienda, i responsabili hanno convertito la sua attività dalla produzione di tendaggi al mondo della tovaglieria e del tessuto per l’arredamento, dando un servizio completo e specifico per le aziende, in particolar modo per i ristoranti, le pizzerie, gli hotel, i B&B e tutto il mondo alberghiero, dei catering e della ristorazione.

“Abbiamo preso questa rotta perché, in quegli anni, la concorrenza con il mercato estero aveva preso il via e stava diventando complessa” racconta Riccardo, responsabile dell’attività. “In tutti i nostri anni di attività, abbiamo sempre lavorato in Italia e con l’Italia; per questo volevamo difendere al meglio la nostra realtà sul territorio. Gestendo, quindi, già questi settori – quello della tovaglieria e del tessuto personalizzato per l’arredamento – abbiamo pensato di darepiù spazio a questa specifica realtà, salvaguardando l’artigianalità e la qualità del lavoro che svolgiamo”.

Come svolge il lavoro, quindi, il team di MTA?

“Realizziamo dei disegni personalizzati, che possono partire dalle richieste del cliente oppure dalle idee del nostro disegnatore; una volta impostato il progetto, si scelgono poi tipologia di tessuto, colore e misure finali, per poi partire con la lavorazione che ci permetterà di ottenere il tessuto finito”.

Un’altra grande decisione, che ha portato ad un ulteriore rinnovamento dell’azienda, è stata presa durante il periodo di pandemia dello scorso anno: da quest’anno, infatti, Mariagrazia e Riccardo dedicheranno una parte della loro attività anche al confezionamento, ovvero non soltanto alla realizzazione del tessuto ma anche alla trasformazione del tessuto stesso nel prodotto finale (in una tovaglia, un tovagliolo, un cuscino, un lenzuolo, ecc.), con prodotti pronti all’acquisto o realizzabili su richiesta.

Per questa nuova attività hanno realizzato uno spazio tutto nuovo, aperto al pubblico, in cui si potranno acquistare lenzuola in tessuto di varie stampe e colori, tende, tovaglie e tovaglioli, borse e cuscini di ogni misura; non solo: grazie al servizio dedicato alla realizzazione di prodotti su misura, sarà possibile soddisfare l’esigenza di ogni cliente in base al tessuto ed al prodotto scelto.

Tra le grandi novità in laboratorio, in linea con il periodo storico che stiamo vivendo, si potranno trovare inoltre tovaglierie mono-uso e lenzuola in cotone 100% biodegradabile usa e getta, ideali per le attività di settore (come hotels e bed and breakfast) che hanno la necessità di effettuare igienizzazioni molto frequenti per rispettare al meglio le normative anti-Covid.

Lo spazio è aperto alle aziende tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Per i privati, rimane invece aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 14:00 alle 17:00.

Per fissare un appuntamento, in un giorno o ad un orario personalizzato, è possibile telefonare al 340 1674115.

Manifattura Tessile Arredamento si trova a Vigliano Biellese, in via Alfonso Lamarmora 218. Per informazioni: Tel. 015 8123397 – Cell. 340 1674115 (Riccardo)