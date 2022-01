Dal Nord Ovest - Arrabbiato per le multe, blocca con la colla la porta d'ingresso del Comune

Per "vendicarsi" delle due multe rilevate dall'autovelox installato nel comune di Greggio, ha pensato bene di bloccare, utilizzando della colla, il portone di accesso del Municipio del paese.

Un comportamento dettato dall'ira che è costato una denuncia per danneggiamento a un 40enne di Vercelli, individuato dopo un'indagine condotta dai Carabinieri della stazione di Arborio. Il 4 gennaio scorso si è presentato in caserma un agente della Polizia locale di Greggio denunciando il danneggiamento della porta di ingresso della sede municipale.

Il vigile ha spiegato che, all’atto di aprire la porta di ingresso del municipio di Greggio, aveva constatato che la serratura era bloccata. Ignoti avevano inserito della colla che non permetteva di aprire la porta. Nei giorni successivi, i carabinieri hanno analizzato i filmati delle telecamere poste in quel Comune, notando la presenza, nella notte del danneggiamento, di un uomo che proveniva a piedi da una via periferica, si soffermava per qualche istante davanti alla porta di ingresso del comune per poi ritornare sui suoi passi. In quel tratto di strada, tuttavia, non vi erano telecamere.

I carabinieri, però, non si sono dati per vinti, e hanno deciso di acquisire e analizzare per diverse ore anche le immagini delle telecamere del vicino Comune di Oldenico, sino a quando hanno notato il passaggio di un’autovettura che si dirigeva verso Vercelli. Il proprietario del mezzo, un 40enne di Vercelli, dipendente di una ditta che produce porte blindate, era transitato in un orario compatibile con quello del danneggiamento: l'uomo è quindi invitato in caserma dove, alla richiesta di chiarire i motivi del suo passaggio, ha confessato di essere l’autore del danneggiamento della porta di ingresso del Municipio di Greggio.

Si è giustificato, asserendo di aver agito per rabbia in quanto aveva ricevuto pochi giorni prima due contravvenzioni per eccesso di velocità rilevate dall’autovelox installato in quel Comune. Il 40enne è stato deferito per danneggiamento alla Procura della Repubblica di Vercelli.