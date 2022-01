Covid, morto bimbo di 10 anni al Regina Margherita

Un bambino di 10 anni é morto stamattina alle 5,55 per Covid all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo, ricoverato al reparto di terapia intensiva, era stato trasferito nella tarda mattinata di ieri dall'ospedale di Mondovì in condizioni già molto gravi e, da quanto si apprende da fonti sanitarie, non aveva patologie importanti.

Il bimbo, non vaccinato per recenti problemi di salute (in una famiglia di vaccinati), era arrivato a Torino con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus. Ieri i medici avevano iniziato il trattamento specifico contro il Covid fino ad arrivare alla dialisi, ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili. La Direzione Aziendale della Città della Salute di Torino si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore.