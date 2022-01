Valdilana, detiene abusivamente armi da sparo e munizioni e finisce nei guai

Proseguono in provincia i controlli dei Carabinieri nei confronti dei detentori di armi da sparo. Nella giornata di ieri, a Valdilana, i militari della Stazione di Valle Mosso hanno individuato un detentore che non aveva ceduto le armi a seguito del venire meno dei necessari requisiti soggettivi.

Nel corso dell’accertamento sono state sequestrate cinque pistole, due fucili, una carabina ad aria compressa e le relative munizioni. Nei confronti del contravventore è partita una denuncia diretta alla Procura della Repubblica di Biella per detenzione abusiva di armi.

La capillare attività di controllo viene svolta quotidianamente - fanno sapere dalla Compagnia di Cossato - attraverso l’attenta verifica della corretta custodia delle armi e del mantenimento dei requisiti da parte dei detentori, ovvero mediante la regolarizzazione da parte degli aventi titolo in caso di decesso del proprietario. In quest’ultimo caso non è raro che gli eredi decidano di consegnare le armi ai Carabinieri, che si occupano dell’iter relativo alla successiva distruzione presso i competenti Uffici.