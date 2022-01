Tempio Crematorio di Biella, pena ridotta per i Ravetti ma conferma dei capi di accusa

Riduzione di pena per Alessandro Ravetti da 5 anni a 4 mesi a 4 anni e un mese e per il fratello Marco Ravetti da 5 anni a 3 anni e 10 mesi. Confermati invece tutti i capi di accusa.

E' quanto ha deciso oggi, martedì 25 gennaio, la Corte d'Appello a Torino chiamata a discutere del ricorso presentato dai fratelli Ravetti condannati in primo grado a Biella rispettivamente a 5 anni e 4 mesi e a 5 anni, per lo scandalo del Tempio Crematorio, gestito dalla società So.cre.bi. di cui erano amministratori.

La decisione è frutto di un "patteggiamento in appello" in cui l'accordo delle parti avviene in camera di consiglio.

"Una condanna giusta per le sole 10/12 vittime confermate - commenta il Comitato A Casa Con Me - . Troppo poche per chi si ritroverà per tutta la vita con domande che non avranno mai una risposta. Siamo fiduciosi sulla giustizia perché oggi abbiamo avuto conferma che ci battiamo per un motivo valido. Vogliamo giustizia e chiarezza ed oggi nessun capo d’accusa è decaduto … SONO COLPEVOLI, sono anni che lo diciamo ed oggi è stato nuovamente confermato . Per noi non è cosa da poco. Ciò che ora importa è continuare a lottare per dare giustizia a TUTTI i nostri parenti e far si che arrivi veramente una pena esemplare e da esempio per chi un giorno volesse nuovamente rifare ciò che hanno tranquillamente fatto per anni i fratelli Ravetti".

Il 5 aprile ci sarà una nuova udienza per analizzare le circa 70 querele e denunce di quelle famiglie (residenti per lo più fuori provincia) che hanno saputo dell'inchiesta in ritardo. Inizialmente era stata fissata l'11 ma è stata rimandata a causa di una serie di mancate comunicazioni ad alcuni soggetti.