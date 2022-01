Porta a spasso il cane, nota alcuni “strani” bocconi di pane e lancia l'allarme

Porta a spasso il cane, nota alcuni strani bocconi gettati a terra e chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Alla fine, si trattava di pane ripieno di una sostanza azzurrognola, di tipo rodenticida. È accaduto nella giornata di ieri, 24 gennaio, lungo la via per Netro, a Mongrando.

Sul posto si sono portati i Carabinieri della Forestale di Biella che hanno posto sotto sequestro i bocconi di pane, affidandoli al personale dell'ASL di Biella per ulteriori analisi che determineranno la loro tossicità o meno. Nel frattempo, l'animale è stato portato in visita dal veterinario perchè ne avrebbe mangiato un pezzo. Sono in corso ulteriori accertamenti per dare un volto al responsabile.