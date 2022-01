Mongrando, giovane perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail

Raffica di incidenti stradali nella giornata di ieri, 24 gennaio, nel Biellese. Per cause da accertare una giovane di circa 21 anni ha perso il controllo dell'auto ed è andata a scontrarsi contro il guard-rail della Provinciale per Borriana, nel comune di Mongrando. Dalle informazioni raccolte, la ragazza al volante non sarebbe rimasta ferita. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Sempre ieri, sinistro senza gravi conseguenze a Biella mentre a Villanova Biellese due mezzi sono stati recuperati dai carri attrezzi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente. A causare il fatto molto probabilmente la nebbia presente sulla carreggiata. Anche in questo caso, nessuno dei conducenti sarebbe rimasto ferito.