Biella, ladri in azione in zona San Paolo. L'appello di alcuni residenti: “Vogliamo maggior controlli” (foto di repertorio)

Ancora ladri in azione nel Biellese. L'ultimo fatto di cronaca si è registrato ieri in via Trento, zona San Paolo, a pochi passi dal centro di Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, i malviventi avrebbero forzato la porta d'ingresso di un appartamento e si sarebbero impadroniti di poche decine di euro.

A fare la scoperta il proprietario, una volta tornato a casa. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito. Di fronte al fatto avvenuto, alcuni residenti hanno invocato maggior controlli e servizi di vigilanza, specialmente nelle zone del centro.