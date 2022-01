Covid-19: come cambia la comunicazione online

Con la pandemia da COVID-19 sono cambiate le abitudini delle persone e durante il lockdown l’unica finestra sul mondo è stata rappresentata dal digitale, che permetteva di stare in contatto con gli altri. In particolare, la Generazione Z e i Millennials hanno puntato su video online e servizi streaming, mentre la Generazione X e i Baby Boomer hanno scelto i media tradizionali, come la TV.

Aumenta il tempo trascorso online

Come dimostra un’indagine condotta da We Are Social, Hootsuite e Kepios relativa alla pandemia, il tempo trascorso online è aumentato durante il lockdown. In particolare lo studio Digital 2020 evidenzia come:

è aumentata l’attività digitale durante il lockdown;

è cresciuto l’uso dei social media e delle videochiamate;

c’è stata un’accelerazione dello shopping online specie nel settore alimentare;

aumenta il tempo dedicato a videogame e e-sports;

sono nate nuove opportunità per gli investitori digitali.

Solo in Italia c’erano 50 milioni di utenti Internet e 35 milioni di utenti sui social media ed è aumentato del 1000% l’uso di videochiamate e del 70% l’uso di Facebook. Non solo: le aziende hanno compreso l’importanza della Realizzazione di Siti Web a Roma e del fatto che il nuovo rapporto tra consumatori e tecnologia continuerà anche dopo l’emergenza. In particolare, un utente su cinque sostiene di voler continuare ad accedere ai contenuti in streaming e uno su sette dedicherà lo stesso tempo si social media, anche con la ripresa delle attività lavorative fuori casa.

COVID-19 e cambiamenti nella comunicazione aziendale

Durante l’emergenza sanitaria molte aziende hanno dovuto rivedere il loro piano comunicativo e affidarsi a web agency specializzate in realizzazione siti web e produzione di contenuti sempre nuovi per i social media. L’obiettivo diventa non solo la promozione di prodotti e servizi, ma anche la capacità di creare connessioni significative. A tal proposito un investimento in siti web permette di sfruttare appieno le potenzialità del real time marketing, ovvero creare contenuti sfruttando i trend del momento. Si tratta di una strategia adatta anche ai social media, ma da affidare a agenzie web specializzate. In molti casi il fulcro dell’attenzione è stato proprio il COVID-19 e i brand hanno usato il tema della pandemia per dar vita ad una comunicazione efficace e coerente dal tone of voice sensibile. Tra le caratteristiche della comunicazione aziendale in un contesto di emergenza sanitaria c’è la creatività. Le persone passando più tempo online sono esposte a un numero maggiore di messaggi pubblicitari e per questo gli imprenditori si rivolgono a web agency per distinguersi dalla massa. Pensiamo ad esempio alla comunicazione in ambito travel e turismo, che ha dovuto puntare sull’offrire esperienze di viaggi mentali, da fare comodamente seduti sul divano di casa.

Aumenta la vita online, aumentano i siti web

Il sito web durante l’emergenza da COVID-19 è diventato lo strumento essenziale per restare in contatto con i clienti. Pensiamo, ad esempio, al periodo del lockdown con i negozi chiusi e parole come distanziamento sociale, che rendevano difficile la vendita tradizionale. In questo mutato contesto le aziende più innovative hanno saputo gestire il cambiamento affidandosi agli eCommerce e puntando sulla vendita online. Proprio l’eCommerce ha rappresentato una vetrina sempre aperta, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e raggiungibile da ogni luogo e dispositivo. Non sono mancate neanche le startup che hanno investito in siti web aziendali in cui raccontare la loro idea di business, prodotti e servizi e i liberi professionisti che hanno compreso come si potesse trovare nuovi clienti anche grazie al web. In altre parole è cambiato il modo di fare marketing e comunicazione e si tratta di un cambiamento che, senza dubbio, proseguirà anche nel 2022.