Callabiana, Amici dei Presepi: “Per il prossimo anno pensiamo a un Villaggio dei presepi”, FOTO

Si è conclusa la stagione 2021-2022 del presepe meccanico di Callabiana, accompagnato come di consueto dal due percorsi di “Presepi nel Bosco” che, a partire da domenica 5 dicembre, ha iniziato ad accogliere visitatori nella chiesetta San Carlo, in frazione Nelva.

Il flusso è stato costante attraverso i due mesi di dicembre e gennaio e non sono mancate le scolaresche giunte ad ammirare l’opera, in particolare le scuole primarie e dell’infanzia tra cui Andorno, Mosso e Pettinengo.

“Siamo più che contenti – racconta Giovanna Alfisi dell’associazione Amici dei Presepi di Callabiana – e siamo anche stati fortunati a non subire in inasprimento delle restrizioni. Anche durante l’ultima giornata la gente ha continuato ad arrivare”.

Non mancano ovviamente i propositi per la prossima edizione e già qualche idea stanno venendo messa sul tavolo: “Vogliamo agevolare le persone più anziane – spiega Alfisi – perché non tutti se la sentono di fare il percorso nel bosco. Cercheremo di costruire una sorta di Villaggio dei presepi nel prato dietro la chiesetta”.