Biella mette sul piatto 38.500 euro per associazioni e fondazioni

Nell’ottica di promuovere lo sviluppo sociale-culturale-educativo e sportivo-ricreativo del territorio, il Comune ha pubblicato un bando che mira alla predisposizione di una graduatoria di iniziative finanziabili in rapporto alle disponibilità di bilancio.

In particolare, è rivolto ad associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate, ma anche ad altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale. Nel caso di libere forme associative, associazioni e comitati, i soggetti che presentano la domanda di contributo devono avere l’adesione formale di almeno dieci soci.

Diversi gli ambiti di intervento: Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d’arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico, organizzazione di eventi ed iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri aventi finalità di promozione culturale e richiamo turistico, attività e iniziative di promozione del territorio.

La somma complessiva a disposizione per l’erogazione di contributi è pari ad Euro 38.500,00. Le iniziative oggetto del presente avviso dovranno però concludersi entro e non oltre il 31.12.2022, pena la perdita del contributo.

Le richieste di contributo devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Biella: protocollo.comunebiella@pec.it, entro le ore 12,00 del giorno 28/2/2022. I dettagli si trovano sul sito del Comune, compreso il modello da compilare.