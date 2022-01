Anpi, nel Giorno della Memoria: "Ricopiare e mandare a memoria"

Per il secondo anno consecutivo gli eventi programmati per celebrare il Giorno della Memoria devono sottostare alle normative restrittive imposte dai DPCM per affrontare la crisi pandemica.

Quest’anno, il Comitato provinciale ANPI di Biella aderisce all’iniziativa, giunta alla quarta edizione, di Urban Kintsugi “Ricopiare e mandare a memoria” in cui si chiede ai cittadini di portare i loro pensieri sul Giorno della memoria e di scriverli a mano su biglietti, che verranno affissi sull’inferriata della villa con un filo d’oro a partire da giovedì 27. Oltre a questo vi sarà un’esposizione di pannelli, a cura della Casa della Resistenza di Sala B.se, che illustrano gli ultimi aggiornamenti sui fatti storici che portarono questo luogo ad essere presidio nazista e sede di violenze su civili e partigiani.

I primi pannelli saranno all’esterno della villa, ed a seguire nel giardino, all’interno fino allo Spazio della memoria nel sotterraneo. I pannelli saranno posizionati sabato 29 e domenica 30 gennaio, e verranno poi nuovamente esposti il fine settimana successivo, sabato 5 e domenica 6 febbraio.

Al fine di garantire la massima sicurezza la visita all’interno è riservata ai possessori di green-pass e muniti di mascherina FFP2. Anpi fa parte inoltre della Rete di Luminosa che organizza altri eventi in città per questa ricorrenza. Infine in questa occasione verrà presentata la prossima uscita del docufilm “Shalom, note di solidarietà e resistenza nelle valli biellesi” realizzato da Pier Giorgio Clerici su sceneggiatura di Chiara Ognibene e Luciano Guala tratta dal libro “Per violino solo” che racconta la vicenda di una famiglia di Ebrei sfollati da Torino nel Biellese per sfuggire alla persecuzione razziale.

Ricordiamo altresì che ANPI svolgerà il proprio congresso provinciale il prossimo 5 febbraio nel Salone della CGIL, che eleggerà la delegazione che parteciperà al congresso nazionale a Riccione alla fine di marzo, e procederà al rinnovo delle cariche per il prossimo quinquennio. Per contatti ed info: anpi.biella@libero.it - cell. 370 3622244