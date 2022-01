Casapinta: Ingombranti abbandonati e il writer ecologista "colpisce" ancora

Si sa, lo sanno tutti, in paese c'è un giorno prestabilito in cui conferire gli ingombranti, ma pare che ai soliti ignoti, o noti, non interessi. L'importante è disfarsi di qualsiasi cosa e in qualsiasi momento incuranti dei regolamenti comunali.

Era già successo: il writer ecologista aveva bacchettato chi aveva abbandonato un materasso che campeggiava in bella vista accanto ad un bidone della spazzatura in una via di Casapinta, apostrofandolo con una frase pungente scritta a bomboletta sulla sua superficie leggi qui.

Ma si sa...morto un "abbandonatore" ne arriva un altro e a far da biglietto da visita all'ingresso della pista MTB ecco comparire i resti di un mobile, ben tre settimane prima del giorno in cui sarebbe consentito esporre i rifiuti ingombranti per il conferimento.

L'episodio non è sfuggito all'arguzia del writer ecologista che, presa la sacra bomboletta, ha lasciato un commento sperando in un ripensamento e risveglio della coscienza di chi è poco attento al decoro e non apprezza lo sforzo dei residenti per mantenere il ridente paesino pulito e ordinato.

Speriamo che la notte porti consiglio e che domattina i rifiuti siano spariti.