Con il Fondo Edo Tempia le arance della salute per la ricerca sul cancro: ecco dove saranno le postazioni

Saranno tre le postazioni in provincia in cui i volontari del Fondo Edo Tempia, sabato 29 gennaio, distribuiranno le arance della salute. L’appuntamento annuale con l’iniziativa dell’Airc torna “in presenza” dopo le edizioni condizionate dalla pandemia: i banchetti saranno a Biella in piazza della Trinità, a Valdilana in piazza XXV Aprile a Ponzone e a Cossato in piazza della Chiesa.

Con un’offerta minima di 10 euro si potrà ricevere una confezione da due chili e mezzo di arance rosse coltivate in Italia. La scelta non è casuale: si tratta di frutti che contengono fino al 40 per cento in più di vitamina C rispetto alla media degli agrumi. Oltre a “farsi del bene” portando nella propria dispensa un cibo sano, si agevoleranno anche i progressi della medicina sui tumori finanziando i progetti dell’associazione italiana per la ricerca sul cancro, alcuni dei principali progetti di ricerca italiani sui tumori, alcuni dei quali seguiti anche dai laboratori biellesi del Fondo. Insieme alle confezioni di frutta saranno a disposizione anche i vasetti di marmellata d’arancia, con un contributo di 7 euro, e di miele millefiori, con un’offerta minima di 6 euro.

L’iniziativa non serve solo a sostenere la ricerca ma fa da promemoria sull’importanza di alimentarsi in modo corretto per prevenire l’insorgere di tumori, come ricordano anche le dodici del codice europeo contro il cancro.