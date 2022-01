Valle San Nicolao, i "Pomerigginsieme" dedicati alle persone della terza età

Si tratta di una serie di incontri dedicati alle persone della terza età l’iniziativa del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao che prende il nome di “Pomerigginsieme”, in programma ogni venerdì a partire dal 4 febbraio, dalle ore 14:30. Il progetto mira a trasformare i locali dell’oratorio del paese in un luogo in cui è possibile incontrarsi e passare dei momenti in compagnia e, per chiunque ne avesse necessità, è previsto un servizio di trasporto gratuito prenotabile al numero 348.1460663. Per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e mascherina.

Come gli stessi organizzatori descrivono: “Si prova a ripartire con un'attività di animazione e socializzazione rivolto alle persone anziane, grazie ad un progetto dell’ARCI, finanziato dal Ministero per le politiche giovanili, con cui è stata messa a disposizione un'animatrice che gestirà gli incontri del venerdì pomeriggio. L'invito è di partecipare per un momento di piacevole ritrovo in compagnia”.