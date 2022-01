Sci Bielmonte, nuove leve in pista nel 44° Gran Premio Giovanissimi, FOTO

Sci Bielmonte, nuove leve in pista nel 44° Gran Premio Giovanissimi

Tra le competizioni sciistiche che si sono svolte nella giornata di domenica 23 gennaio sulle piste di Bielmonte, organizzate dalla scuola sci dello Sci Club Oasi Zegna, ha avuto luogo anche il 44° Gran Premio Giovanissimi, fase di selezione per i regionali che si terranno a Limone Piemonte il 5 e 6 febbraio.

Da programma le fasi qualificatorie prevedono il passaggio dei primi dieci classificati per ogni annata ma, date le numerose restrizioni e l’impossibilità da parte di alcuni bambini di partecipare, non ne è stato raggiunto un numero sufficiente, pertanto saranno gli allenatori a decidere chi è pronto per il passo successivo.

Nella Superbaby concludono in prima posizione Jacopo Mosca e Camilla Viazzo, rispettivamente con un tempo di 1 minuto e 6,47 secondi e 1 minuto e 3,82 secondi. Trai 2013 sono invece Brice Mariani e Matilde Garbaccio a spuntarla con 1 minuto e 3,35 secondi e 1 minuto e 9,12 secondi.

Passando ai 2012 troviamo, al primo posto, Luca Loro Piana con 47,01 secondi e Maggie Castello con 51,63 secondi. Si sale verso i 2011 con Tommaso Viazzo, 45,97 secondi e Agnese Carrera, 1 minuto e 5,47 secondi. Infine, tra i 2010 vincono Giorgio Desiderato con 55,81 secondi e Lara Lovisi con 43,78 secondi.