Big-match Biellese-Stresa, il commento dei mister

Il big-match Biellese-Stresa, giocato al Pozzo La Marmora ieri domenica 23 gennaio, è finito in parità 1-1.

Per il mister dei bianconeri Alberto Rizzo il risultato è corretto contro un avversario di grande valore: “Lo Stresa in trasferta viaggia a 2,83 gol a partita e oggi ci ha atto un solo gol, quindi li abbiamo contenuti come ci hanno contenuto loro. Un attimo dopo l'1-0 potevamo prendere il secondo gol e sarebbe complicata da raddrizzare. Poi è vero che, nel secondo tempo, abbiamo avuto una palla gigantesca con Latta che poteva farci vincere la partita. Il campionato si deciderà sui dettagli e sugli episodi. Quello che noi non dobbiamo sbagliare è l'atteggiamento e la voglia di lavorare che oggi i ragazzi hanno messo in campo”.

Mister Giorgio Rotolo, ex della partita, è soddisfatto di questo ritorno a Biella: “Soddisfatto della prestazione contro una signora squadra. Oggi la Biellese ha fatto un gran gol che ho applaudito. Noi abbiamo fatto la nostra partita in super emergenza. Lo Stresa per l'ennesima volta ha dimostrato di essere un gran gruppo: io li amo questi questi ragazzi perchè mi stanno dando delle emozioni che nessuno in questo momento è in grado di darmi”.