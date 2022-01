Al via i corsi di sci Csi Biella a Champorcher, FOTO

Sabato 22 gennaio sono ricominciati i corsi di sci del CSI per bambini a Champorcher, dopo il duro colpo che ne ha impedito lo svolgimento per la stagione invernale 2021.

"Alla prima uscita - spiega il consigliere regionale e responsabile per gli sport invernali nel comitato provinciale CSI Biella Rocco Mancino - hanno partecipato una cinquantina di bambini in regola con il Green Pass, come da ultimo provvedimento entrato in vigore il 10/01/2022. Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo 29 gennaio".