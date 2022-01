Pizzeria Zer081 di Gaglianico compie 3 anni di attività: “Il Covid non ci ferma!”

Quando si sceglie di investire nei propri sogni aprendo una nuova attività, si è consci delle difficoltà che si dovranno affrontare nel periodo iniziale, ma di certo non si pensa ad una pandemia. È proprio quello che è successo a Salvatore ed al suo staff che, due anni fa, ad un anno dalla loro apertura, si sono trovati faccia-afaccia con il Covid insieme a molte altre attività.

Nonostante il periodo difficile, la pizzeria di Gaglianico Zer081 ha lavorato sodo per coccolare sempre i suoi clienti e rispettare tutte le normative in corso, riuscendo a distinguersi sul territorio per la qualità degli ingredienti, per il sapore dei suoi impasti in stile napoletano e per la preparazione delle sue pizze. Il locale è una pizzeria e friggitoria campana, in cui è possibile gustare vini e amari tipici dell’isola di Ischia, delizie della pasticceria casalinga e il tipico babà napoletano fatto secondo la ricetta tradizionale. L’attività copie tre anni proprio oggi, 24 gennaio, festeggiando l’anniversario con l’introduzione di nuove pizze gourmet all’interno del menù.

Tra queste troviamo la “Pignatiello”, adatta agli amanti dei sapori decisi e per chi vuole sperimentare gusti nuovi: una pizza bianca dai gusti molto intensi ed ancorati alle radici della tradizione partenopea, con scarola, olive, acciughe del cantabrico, stracciatella e basilico. Un’altra esplosione di sapori, tra le pizze gourmet più gettonate, troviamo la “At Al De’ggh”, una base di focaccia con all’uscita stracciatella di Putignano, mortadella di Bologna I.G.P. e, tocco speciale, una leggera spremuta di limoni e crema di pistacchio. Un mix di sapori, dal Sud al Nord.

Tra gli antipasti, è arrivato un nuovo piatto composto da una treccia di bufala, prosciutto crudo toscano e straccetti di pizza fritta conditi con pomodorini e basilico. Tra i secondi piatti, il vecchio “hamburgerone” è stato sostituito da “Purpett e Mammà”, un panino appartenente alla tradizione partenopea composto da polpette fritte, parmigiana di melanzane e una fetta di fiordilatte.

Le novità della casa si aggiungono alle tante pizze gourmet che si possono trovare tra le proposte di Zer081, aperto al pubblico dal martedì al sabato per pranzo e cena, e alla domenica sera a cena.

Per prenotare un tavolo o un ordine d’asporto, è possibile telefonare allo 0152543435.

Zer081 si trova a Gaglianico (BI) in via Cavour 60.

Pagina Facebook: www.facebook.com/Zer081biella

Pagina Instagram: www.instagram.com/zer081_pizzeria_biella