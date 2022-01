"Exodus. Il miraggio di una nuova patria" è la conferenza organizzata in occasione del Giornata della Memoria 2022 a cura dei volontari della Biblioteca civica Gian Paolo Chiorino, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

L'evento è in calendario giovedì 27 gennaio presso la Sala delle Carrozze di Villa Mossa, in Occhieppo Superiore, in via Martiri della Libertà n. 29, con inizio alle ore 21. Il relatore sarà il prof. Giulio Pavignano.