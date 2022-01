25 e 26 gennaio, due appuntamenti di UPBeduca a Palazzo Ferrero e tanto altro

Martedì 25 gennaio 2022 alle 20.45 al Salone dello Stemma a Palazzo Ferrero a Biella Piazzo UPBeduca propone un incontro con i Grandi Vini della Azienda Vitivinicola Pietro Cassina di Lessona. Sarà una serata di degustazione, approfondimento e dialogo tra Pietro Cassina e i partecipanti condotta dal nostro docente Ermanno Mino. Prenotazione obbligatoria presso la sede di UPBeduca in Via Delleani 33 D a Biella, sino ad esaurimento posti. Per informazioni 015 8497380 | 338 3865500

Mercoledì 26 gennaio alle ore 21.00 a Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo, 25 si parlerà di ambiente, dell'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti. Produciamo in media circa 400 kg di rifiuti a testa ogni anno: le leggi in vigore e il nostro comportamento possono fare la differenza per un corretto conferimento e quando possibile, un loro riutilizzo. Per informazioni: 015 8497380 | 338 3865500 Ingresso libero sino ad esaurimento posti