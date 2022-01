Cavaglià, biblioteca riapre le porte: proseguono lavori per inaugurazione della sezione ragazzi

Finalmente la biblioteca di via Mainelli riapre le porte ai suoi lettori. A segnalarlo il comune di Cavaglià sui propri canali social: “Proseguono intanto i lavori per la prossima inaugurazione della nuova sezione ragazzi nell'edificio Aquila. Per questo i giorni di apertura sono momentaneamente limitati al mercoledì pomeriggio e al sabato mattina”.