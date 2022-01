Strona, due video presentano la scuola primaria e la scuola dell’infanzia

Iniziativa al passo con i tempi quella del Comune di Strona che, in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, in scadenza venerdì 28 gennaio, ha scelto di girare due brevi video introduttivi per presentare la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, disponibili a tutti sul canale YouTube “Comune di Strona”.

Inoltre, è possibile visitare personalmente i due edifici contattando telefonicamente la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Valdilana – Pettinengo al numero 015.706070 oppure contattando direttamente i plessi al numero 015.742228 per la Scuola Primaria e 015.742244 per la Scuola dell’Infanzia.

Gratuiti i servizi di pre scuola dalle 7.30 alle 8.30 e post scuola dalle 16.00 alle 18.00, che saranno attivi dal lunedì al venerdì.

Per visualizzare i video seguire i link: https://www.youtube.com/watch?v=v9P1MCOFcnQ (scuola primaria) e https://www.youtube.com/watch?v=v-ntbiTgCBo (scuola dell’infanzia).