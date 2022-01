Pd Cossato: "Scuole, tamponi e quarantene: ritardi pesanti e tangibili. Il Sindaco contatti ASL per chiarimenti"

"La questione dei tamponi e del tracciamento scolastico dei positivi e dei contatti Covid-19 non è competenza comunale, è fuori di dubbio - sostengono i consiglieri Pd Cossato Alessandro Cavalotti e Marco Barbierato - riguarda il SISP (dipartimento prevenzione di ASL) e la Dirigenza scolastica. Il sistema tuttavia è in tilt, da tempo; i SISP non reggono il peso del numero crescente di contagi o contatti da tracciare, l'arretrato si accumula".

Per i consiglieri accade a Biella come in tutto il Piemonte: "Tanto è vero che la Regione sta studiando un sistema diverso di gestione, che coinvolga i medici di base". Sistema che però non è ancora operativo. "Non può essere il Sindaco a eseguire i tamponi e a sbloccare le procedure di quarantena concludono i consiglieri - ma certo come membro della Conferenza dei Sindaci ASL, primo ufficiale sanitario e primo cittadino, può cercare di approfondire la questione con ASL e con la Dirigenza Scolastica. Crediamo sia un'azione di buon senso, per far sentire ascoltati i genitori e tutelati gli alunni".