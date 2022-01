"Timmy è stato perso oggi ad Andorno vicino al comune intorno alle 12,10 in via Galliani. Era uscito da casa non si sa come ed è stato preso da una signora che si è allontanata in macchina. Per cortesia riportatelo, chiamate il 339 585 1994. Vi ringrazieremo per averlo salvato", è l'appello dei proprietari del piccolo Timmy.

"Hanno pensato fosse abbandonato forse, ma non lo era, è nostro, chi lo ha preso ce lo riporti" concludono.