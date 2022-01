Pollone, c'è ancora tempo per partecipare alla bottega dei piccoli artigiani

La bottega dei piccoli artigiani è un progetto della Pro Loco di Pollone che si propone di trasmettere ai bambini dai 6 ai 12 anni l’artigianato e i mestieri d’arte, attraverso due lezioni mensili che si svolgono di sabato, dalle ore 10 alle 12, a palazzo Fenoglio a Pollone.

Il progetto sta avendo un discreto successo come mostra l’esaurimento dei posti disponibili per gli incontri di novembre e dicembre 2021, così come quello in programma nel mese di febbraio, rispettivamente dedicati alla cucina, la falegnameria e il fumetto. Sfortunatamente, l’appuntamento di gennaio è stato annullato.

L’ultima lezione, in svolgimento il 5 e il 19 marzo, sarà dedicata alle meridiane alla presenza della docente Rita Torello, contattabile al 347.5343116 per effettuare l’iscrizione. Infine, è possibile richiedere il modulo di iscrizione scrivendo a prolocopollone@gmail.com.