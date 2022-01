Bielmonte sci, trofeo “Biella città alpina dell’anno”: Carlotta Schellino sul podio under 14, FOTO

Bielmonte sci, trofeo “Biella città alpina dell’anno”: Carlotta Schellino sul podio under 14

Continua la stagione sciistica a Bielmonte che, nella giornata di ieri, ha visto circa 120 atleti, tra allievi, ragazzi e cuccioli, gareggiare sulle nevi della pista Piazzale nell’ambito del trofeo “Biella città alpina dell’anno”. Grande prestazione degli atleti valsesiani nella categoria cuccioli che conquistano i tre podi sia nei femminili che nei maschili. Al primo posto Giulia Piscetta con 34,61 secondi; seguono Vittoria Pezzolato e Beatrice Mascellaro con 35,26 e 35,41 secondi. Nelle maschili è Matteo Guaschino a concludere in prima posizione con 32,29 secondi; a seguire Alessandro Nebuloni e Vittorio Anselmo con 33,36 e 34,20 secondi.

Si risolleva Biella nella categoria dei ragazzi under 14 con Carlotta Schellino che si aggiudica la seconda posizione con un tempo di 1 minuto e 24,88 secondi; al primo posto Sveva Auteri con 1 minuto e 22,79 secondi mentre, la terza classificata, è Vittoria Ziglioli con 1 minuto e 26,22 secondi. Nella categoria maschile vince Simone Guidetti con 1 minuto e 11,97 secondi; al secondo e terzo posto Matteo Loro Piana con 1 minuto e 18,92 secondi e Tommaso Foglia con 1 minuto e 19,72 secondi.

Infine, nella categoria allievi under 16 femminile, troviamo sul podio, in prima posizione, Valentina Rimoldi con 1 minuto e 10,75 secondi; al secondo posto Beatrice Guglielmina con 1 minuto e 12,60 secondi mentre, in terza posizione, c’è Lucia Crestani con 1 minuto e 16,59 secondi. Nella categoria maschile si classifica primo Tommaso Antonini con 1 minuto e 5,73 secondi; inseguito da Elia Guidetti con 1 minuto e 7,03 secondi e Leonardo Peraldi con 1 minuto e 8,58 secondi.