Biellese, pareggio nel big-match con lo Stresa, FOTO

Nel giorno del ritorno allo stadio La Larmora Pozzo, pareggio per la Biellese nel big match, prima contro seconda, contro lo Stresa.

Al termine di una partita bella, tesa e combattuta, l'1-1 finale di oggi, domenica 23 gennaio, dice che i bianconeri mantengono la testa della classifica del girone A dell'Eccellenza piemontese con un punto di vantaggio sullo stesso Stresa.

Cronaca. Prima occasione della partita al 20' quando Scienza scende sulla destra e, dopo una serpentina in area, allarga per Naamad che calcia di prima intenzione con Barantani che respinge di piede. Ancora Scienza al 31' che si libera al limite dell'area e scarica il sinistro con Barantani che dice ancora no di pugno. Stresa in vantaggio al 39': palla sul vertice sinistro dell'area piccola per Zenga che si libera e scarica per Geno che allarga ancora per Secci: sinistro al volo sotto la traversa e 0-1. Un minuto dopo ancora Secci scende sulla sinistra e crossa per Geno che rimette in mezzo per Bonura tutto solo: tiro a botta sicura dell'ex Biellese e miracolo di Rainero che respinge di piede. La partita torna in parità al 42' quando Panatti apre e chiude un splendido fraseggio in area con Mastaj, Scienza e Naamad e infila rasoterra Barantani: 1-1. Bisogna aspettare 13 minuti nella ripresa per la prima palla gol con un lancio di Agnesina per Naamad che, con un splendido pallonetto, scavalca Barantani in uscita, e sfiora il palo lontano. Al 79' Biellese vicina al vantaggio con Latta Jack che conclude a lato di poco dopo un bello scambio con Artiglia. 86': gol annullata allo Stresa per tocco in fuorigioco di Moia sul tiro dal limite dell'area di Secci. Non succede più nulla fino al novantesimo e nei quattro minuti di recupero: al triplice fischio è 1-1.

Tabellino.

Biellese. Rainero, Facchetti, Ruatto, Gila (85' Zaffiro), Villanova, Schettino, Scienza (63' Artiglia), Agnesina (80' Mazzucco), Mastaj (59' Latta Jack), Panatti, Naamad (88' Messina). A disposizione Valacchi, Tomasino, Fontana, Botto Poala, All. Alberto Rizzo

Stresa. Barantani, Scibetta, Bellocci, Frascoia, Perini, Moia, Secci, Manfroni, Zenga (92' Cattaneo), Bonura (84' Venco), Geno. All. Giorgio Rotolo. A disposizione Bruno, Mastomarino, Salice, Tondini, Pinton.

Arbitro: Zammarchi di Cesena; Guardialinee: Pizzonia di Bra, Marra di Torino. Gol: 39' Secci (S), 42' Panatti (B), Corner: 3-1 per la Biellese. Ammoniti: Zenga, Facchetti, Artiglia, Bellocci, Schettino, Cattaneo.