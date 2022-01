3ª edizione della BI.Ultra, l’ultramaratona di Biella, aperte le iscrizioni

La 3ª edizione della BI.Ultra, l’ultramaratona di Biella, è ufficialmente nel calendario nazionale della Fidal e della Iuta. L’evento organizzato dalla sezione Biella Running della Pietro Micca Biella si svolgerà il 26 e il 27 marzo 2022 sempre nell’area adiacente l’Accademia dello Sport Pietro Micca in zona Città Studi.

LA NOVITA’ 12H

BI.Ultra quest'anno si fa in 3: alla 6H e alla 24H che hanno caratterizzato le prime due edizioni si aggiunge anche la 12H in versione molto "night". TUTTE sul percorso certificato Fidal di un chilometro esatto che è già stato teatro di gara nel 2019 e nel 2021. Rispetto all’ultima edizione cambiano gli orari di inizio gare. La 6H e la 24H partiranno allo scoccare delle ore 12 di sabato 26 marzo 2022, mentre la 12H a mezzanotte in punto. Nella notte (alle ore 2.00) tornerà l'ora legale e per questo motivo il termine della 12H e della 24H è previsto alle ore 13 di domenica 27 marzo

IL CAMPIONATO ITALIANO IUTA 50 MIGLIA E 100 MIGLIA

La BI.Ultra conserva una valenza tricolore anche nel 2022: sarà Campionato Italiano Iuta per le distanze delle 50 miglia e delle 100 miglia.

NORME ANTI-COVID Al momento, per prendere parte all'evento è necessario essere in possesso di Super Green Pass. In ogni caso varranno tutte le regole in vigore il giorno della gara.

ISCRIZIONI Le iscrizioni sono possibili a partire sino a domenica 20 marzo sul portale ENDU di OTC SDAM. Attenzione: le iscrizioni verranno in ogni caso CHIUSE al raggiungimento di 100 partecipanti per ogni distanza.

Questo il link per iscriversi: https://join.endu.net/entry?edition=67633

E' possibile anche l'iscrizione di persona a Biella presso Accademia dello Sport (Corso Pella 15) dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 19 sino a domenica 20 marzo. La quota di iscrizione è di 35 euro per quando concerne la 6 ore, 40 euro per la 12 ore (e 50 miglia), 50 euro per la 24 ore (50 e 100 miglia). In caso di annullamento della manifestazione causa Covid le quote verranno restituite al 50%

PAGINA SOCIAL UFFICIALE Tutte le informazioni e gli aggiornamenti di avvicinamento all’evento verranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale BiUltra6.24.