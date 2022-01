Cirio a Roma per votare il nuovo Presidente della Repubblica: "Grande onore"

"Sono appena atterrato a Roma dove parteciperò all’elezione del Presidente della Repubblica in rappresentanza della Regione e di tutti i Piemontesi" scrive su Facebook il governatore Alberto Cirio che annuncia su Facebook di essere atterrato a Roma, dove parteciperà da domani all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

"È per me un grande onore e mi impegno a svolgere questo ruolo di grande elettore con profondo senso di responsabilità ed amore per il mio Paese", conclude.

Oltre a Cirio, dal Piemonte parteciperanno alle consultazioni per scegliere il successore di Mattarella il numero uno di Palazzo Lascaris Stefano Allasia ed il consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti.