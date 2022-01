Luminosa Biella: incontri di formazione, un opuscolo e letture in piazza Curiel per la Giornata della Memoria

“LUMINOSA” ha voluto coltivare la Memoria e la conoscenza della storia prendendosi cura del cuore e della mente dei giovani ed educandoli affinché il sapere sia lo strumento per la costruzione di una società efficiente e competente, ma anche umana, accogliente, aperta e responsabile, in cui la cultura diventi strumento di crescita civile e sociale.

Per le tante realtà che si sono aggregate a LUMINOSA, il 27 gennaio è un’occasione per:

- ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in ambiti e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati;

- offrire opportunità per riflettere sui gravi eventi accaduti nel corso della seconda guerra mondiale che, purtroppo, continuano ad accadere in diverse parti del mondo e permettere a tutti, con particolare attenzione alle scuole ed ai giovani studenti, di venire a conoscenza di avvenimenti e fatti storici che hanno coinvolto anche il territorio biellese;

La recente pandemia purtroppo ha costretto a rivedere, sia nel 2021 che nel 2022, le modalità di attuazione della Giornata. Non potendo fare la fiaccolata, come già lo scorso anno, anche quest’anno Luminosa ha affidato le iniziative alla rete internet che hanno ottenuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

GIOVEDI 27 GENNAIO: Per celebrare la ricorrenza del "GIORNO DELLA MEMORIA" e sensibilizzare le coscienze al tema della Shoah, Luminosa ha predisposto le seguenti tre iniziative: 1 – DUE INCONTRI DI FORMAZIONE ON LINE CON LE SCUOLE In collaborazione con l’Istituto “Eugenio Bona” durante la mattinata del 27 gennaio ci saranno due incontri a distanza ai quali darà il proprio contributo la Prof.ssa Laura Boella, già professore ordinario di Filosofia Morale e di Etica dell'ambiente presso il Dipartimento di Filosofia "Cesare Martinetti" dell'Università Statale di Milano. PRIMO INCONTRO Ore 09.45 – 10.30“Giornata della Memoria” Ricordiamo per rimanere Umani e Liberi Riflessioni sul 27 gennaio (durata 45’), dedicato ad un approccio, il più trasversale possibile, rivolto a tutti gli studenti delle scuole biellesi a partire dalle classi delle scuole medie fino alle classi terminali delle superiori. L’incontro sarà aperto da un video di Luminosa, a cui farà seguito un breve contributo storico curato da un formatore dell’Istituto per la Storia della Resistenza ed una riflessione conclusiva sul tema della Memoria della relatrice. SECONDO INCONTRO – ore 10.50 - 12.30"Cuori pensanti che hanno attraversato la shoah”Hannah Arendt, Etty Hillesum, Edith SteinLezione (durata 90’) rivolta alle classi terminali delle superiori, con un focus sulla vita e sul pensiero di tre donne coinvolte nella Shoah. I due incontri saranno trasmessi in diretta su Youtube sul canale BONATUBE. Tutte le classi del territorio che lo desiderino possono collegarsi. Il link di collegamento verrà trasmesso ai Dirigenti scolastici. In ogni caso i docenti interessati possono collegarsi richiedendo il link con una mail a luminosabiella@gmail.com precisando: istituto, classe e docente. 2 - OPUSCOLO DI LUMINOSA La rete di Luminosa ha predisposto un opuscolo con testi di Elisa Springer, Primo Levi, Liliana Segre, Moni Ovadia, Etty Hillesum ed una riflessione della Chiesa Valdese. L’opuscolo, stampato in numerose copie, verrà consegnato alle scuole che lo richiederanno. 3 – MANIFESTAZIONE IN PIAZZA CURIEL Per celebrare il Giorno della Memoria, Luminosa organizza un incontro simbolico e statico, aperto a tutte le persone interessate, a Biella in Piazza Curiel (fronte Biblioteca) , alle h.18.00 del 27 gennaio. In quella occasione leggeremo alcuni testi e il saluto della Senatrice Segre.

Ricordiamo che sul canale Youtube “Luminosa Biella” sono visibili quattro video con testimonianze, testi, immagini e video di repertorio tratte dal web e realizzati nel 2021.video 1 - Giorno delle Memorie - Shoah - La tempesta devastante (19' 39'')“L’Olocausto è una pagina del libro dell’umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della Memoria” - Primo Levivideo 2 – Giorno delle Memorie – oggi - Memoria per edificare presente e futuro (14' 28'')“…gli anziani sono impregnati di memoria, e quindi fondamentali per il cammino dei giovani, perché sono le radici. Dagli anziani viene quella linfa che fa crescere l’albero, fa fiorire, dà nuovi frutti.” Papa Francesco video 3 - Giorno delle Memorie – indifferenza - (10' 10'')“La Memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza” Liliana Segre. video 4 - giorno delle memorie - the game - durata circa 10 minuti“L’immigrato non è il ‘nemico’ ma semmai la vittima.” Don Luigi Ciotti.