Tragedia a Cossato, donna trovata senza vita nel suo appartamento, FOTO

Era da ieri sera, 22 gennaio, che la figlia cercava di mettersi in contatto con la mamma senza avere risposta. Questa mattina, dopo altri tentativi sempre senza risposta, si è recata a casa sua a Cossato nella palazzina in via Remo Pella, dove però la mamma non ha risposto.

Immediata a questo punto la chiamata al 112 per fare intervenire i soccorsi.

I Vigili del Fuoco, dopo l'apertura porta, hanno permesso l'ingresso nell'alloggio dei sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'anziana.