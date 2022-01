Massazza, furgone si ribalta e finisce fuori strada; a Crevacuore scontro tra auto

Doppio incidente stradale nella serata di ieri, 22 gennaio. A Massazza un furgone si è ribaltato in maniera autonoma, finendo a lato della carreggiata. Il fatto si è verificato intorno alle 20, lungo la Provinciale che porta a Carisio. Dalle informazioni raccolte, non sarebbero rimasti feriti gli occupanti del mezzo.

A Crevacuore, invece, scontro tra due auto per cause al vaglio delle forze dell'ordine: anche in questo caso, entrambi i conducenti non avrebbero riportato conseguenze gravi ma solo danni ai veicoli.