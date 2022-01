Incidente tra auto a Zubiena, donna finisce in ospedale

È stata trasportata in ospedale la donna rimasta coinvolta nel sinistro stradale avvenuto nella giornata di ieri, 22 gennaio, a Zubiena. Due auto si sono scontrate per cause da accertare lungo il tratto che conduce a Mongrando. Ad avere la peggio una 44enne residente in Valle Elvo, assistita dal personale sanitario del 118. Non si conoscono le sue condizioni di salute ma non dovrebbero essere gravi. Indenne l'altro conducente, un 64enne del Torinese. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi del caso.