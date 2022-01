L’ambiente intorno a noi: “Perché anziché sentenziare non proviamo ad agire?”

Sempre più spesso si sentono blaterare definizioni della parola ambiente, usata e sfruttata nelle più ampie accezioni del termine… sempre di più poi, e questo davvero è un’abitudine che non condivido, per estensione se ne abusano i concetti: sostenibile, green, bio e potrei citare mille altre parole riferite.

Siamo davvero certi di conoscere nelle loro variegate sfaccettature, le definizioni a cui ci riferiamo? Sentiamo per televisione o nel web commentare giornalisti e studiosi di come sia necessario tutelare l’ambiente, stare attenti a rispettare gli spazi intorno a noi e non urtare in modo troppo pesante le coscienze di chi si dichiara ambientalista.

Poi, se andiamo a ben guardare cosa succede in città o anche solo nei boschi, troviamo pattumiere di plastica gettate a terra, di chi dimentica i resti di un pic nic o di una grigliata riuscita male. E che dire della sporcizia che alberga in città? Si sono stimate milioni di mascherine gettate a terra che il pianeta ci metterà decine di anni a smaltire, se nessuno impara il più elementare senso civico: la pulizia!

Ci riempiamo la bocca di bio e green quando non siamo neppure capaci di cercare un cestino in cui buttare la carta delle merendine, metterci in tasca il biglietto del bus o cercare un apposito contenitore per il mozzicone di sigaretta? Il mondo è pieno di rifiuti, a cominciare dall’angolo sotto casa, per continuare negli oceani e finire nelle foreste… finire… no, l’inciviltà del genere umano non avrà mai fine, finchè non si pone un freno alla maleducazione e non si comincia a imparare il senso civico del buon cittadino.

E noi come ci regoliamo nel nostro piccolo per aiutare a mantenere la terra pulita? Beh la raccolta differenziata è sicuramente un ottimo inizio, ma non può e non deve esaurirsi solo su questo aspetto… Quale sarà dunque il passo successivo?Riflettiamo… il pianeta è di tutti, ma soprattutto di coloro che lo sanno apprezzare, costruire e mantenere per le prossime generazioni!

