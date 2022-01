Da domani Piemonte in zona arancione, cosa cambia, le regole

Che cosa cambia in zona arancione? L’ingresso del Piemonte in zona arancione da domani, lunedì 24, per le persone vaccinate non porterà nessuna privazione e ulteriori restrizioni nelle loro attività quotidiane e nella loro socialità.

Rispetto alle norme già previste in zona gialla la zona arancione prevede infatti Green Pass rafforzato obbligatorio (vaccinazione/guarigione) per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, dove l’accesso è libero), per praticare sport di contatto all’aperto e per partecipare ai corsi di formazione in presenza.

Gli spostamenti verso altri comuni o fuori Regione con auto propria sono consentiti solo con Green Pass base (anche solo tampone), senza green pass invece solo per lavoro, necessità e salute (con modulo di autocertificazione).