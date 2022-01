Coca Cola punta anche sul riciclo, Gaglianico sede privilegiata per la sua economia circolare

Un progetto importante nasce nel Biellese, una nuova filosofia della multinazionale che per anni ha dato lavoro e prodotto milioni di litri della bevanda conosciuta in tutto il mondo e che ora negli stessi locali produrrà bottiglie dal riciclo della plastica in aiuto all'ambiente. La volontà e le capacità delle persone che si sono spese per poter realizzare l’opera a Gaglianico pur avendo l’azienda altre opzioni territoriali con caratteristiche simili, sono la conferma che il territorio ha tutte le carte in regola per rilanciare il nostro sistema produttivo e che non è legato ad una solo cultura monoindustriale.

In Italia, e non solo, oggi siamo conosciuti per i nostri tessuti, le nostre birre, le nostre acque, i nostri formaggi e salumi che si posizionando sempre di più tra i prodotti più gradevoli del mercato. Nel biellese ci sono santuari, montagne ed opportunità turistiche, da poter soddisfare ogni esigenza in ogni stagione dell’anno.

La nascita del nuovo impianto di Coca Cola che punta sull'economia circolare, è la conferma che il territorio biellese può essere un'opportunità per investire anche per altri gruppi industriali.