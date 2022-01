Valle San Nicolao, primavera di cantieri: ecco gli interventi in programma

Tra gli interventi che giungeranno a completamento nella prima parte del 2022, nel comune di Valle San Nicolao, è di importanza decisiva la sistemazione della scogliera sullo Strona in frazione Molino Filippo, ancora parzialmente dissestata.

Nel frattempo, resta in svolgimento l’installazione delle caldaie a metano nella palestra comunale. In attesa invece la strada di frazione Pizzoglio, la quale presenta un tratto in fase di cedimento, e che necessita di un primo intervento per spostare un palo che consentirebbe di iniziare la riparazione del manto stradale.

Infine, nei progetti dell’amministrazione per il periodo primaverile, l’asfaltatura dei parcheggi in frazione Bertina e Gruppo e il rifacimento del ponte in direzione Campore per il quale la Provincia ha già dato il via libera.