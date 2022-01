Piatto, ancora aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23 alla scuola dell’infanzia statale di Piatto sono aperte fino al 28 gennaio. Per effettuare l’iscrizione recarsi alla direzione dell’istituto comprensivo di Valdengo in orario di ufficio dalle 10 alle 15 dal lunedì al giovedì e dalle 10 alle 13 il venerdì.

Per fissare il proprio appuntamento chiamare a 015.8285506. Possono essere iscritti i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022 e nati entro il 30 aprile 2020. Per visitare la scuola contattare insegnanti allo 015.883986.