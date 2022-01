Pettinengo, chiuso il cantiere per il rifacimento del tetto alla materna e al micronido

Cantiere aperto e chiuso nel pieno rispetto dei tempi per non perdere i finanziamenti ministeriali quello del rifacimento del tetto alla materna e al micronido di Pettinengo.

Soddisfatto il sindaco Gian Franco Bosso: "Ne avevano bisogno - commenta - . Quando pioveva tanto l'acqua entrava anche dentro agli edifici, non andava bene. Siamo riusciti ad ottenere 135 mila euro dal Ministero dell'Istruzione che però dovevamo rendicontare entro fine dicembre e siamo riusciti a finire l'intervento per tempo. Non abbiamo nemmeno creato interruzioni alle lezioni e chi era al al lavoro si è organizzato bene con gli orari per esempio non lavorando quando i bambini facevano il riposino. E' stata fatta molta attenzione e il risultato è soddisfacente".