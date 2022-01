Muzzano, lavori importanti alla rete stradale

Per il momento sono stati assegnati alle ditte locali, ed entro la primavera dovrebbe aprire il primo. Si tratta dei quattro cantieri che interesseranno in particolare Regione Resi, la strada che porta a Frazione Bagneri, via Elvo e la Strada Vecchia per Occhieppo.

Scendendo più nel dettaglio, in questi giorni l'amministrazione Favario ha assegnato lavori stradali per 370 mila euro circa. Il primo intervento che inizierà entro la primavera sarà quello che riguarda Regione Resi. "E' la prosecuzione di un cantiere che era già stato aperto anni fa - spiega il sindaco Roberto Favario - . Sarà realizzata una cunetta lungo la strada con un muretto e si procederà anche con la regimentazione delle acque".

Un secondo intervento interesserà Strada Frazione Bagneri, dove verrà messo in sicurezza una parete lungo la strada. "E' un lavoro molto importante - spiega il primo cittadino - che serve a evitare cedimenti, e che include anche la pulizia di tutta la vegetazione nella zona e la sistemazione delle barriere del ponte".

Lungo via Elvo il Comune procederà alla realizzazione di una cunetta per la raccolta delle acque, mentre in Strada Vecchia per Occhieppo è in previsione il rifacimento del fondo stradale e la regimazione delle acque. "Ad aggiudicarsi i lavori sono state ditte locali - spiega il sindaco - . Quando possiamo cerchiamo di coinvolgere il territorio e in questo caso abbiamo potuto fare un'assegnazione diretta per via dell'importo non troppo elevato per ciascun intervento".