Vigliano, il Circolo Aurora diventa Club House della Polisportiva. Daniele: “Primo passo di grande progetto sportivo”

“È il primo passo del grande progetto sportivo che stiamo portando avanti da anni. Vigliano c'è e vuole mettersi in gioco”. Parola di Paolo Daniele, presidente della Polisportiva Vigliano che, da giovedì, ha preso in mano le redini del Circolo Aurora, situato in viale Alpini d'Italia 2, a pochi passi dalla palestra e dal campo di calcio.

Nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di fronte a giornalisti, atleti, giocatori e dirigenti. “FC Vigliano subentra nella convenzione con atto notarile e firma dell'atto – spiega Daniele – e il Comune ha dato l'ok all'operazione. Saremo noi a gestirla, ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi e tutta l'amministrazione, dal sindaco Cristina Vazzoler agli assessori Valeriano Zucconelli e Luca D'Andrea, per la vicinanza dimostrata in quest'occasione”.

Il nuovo spazio si chiamerà Club House Polisportiva Vigliano Aurora e accoglierà tutti i membri della realtà sportiva. “La sede principale della società resterà in Piazza Conte Ferdinando Avogadro di Collobiano – sottolinea Daniele – Qui, invece, sorgerà una club house, un circolo aperto a tutti gli associati. Manteniamo nel nome il nostro glorioso passato e guardiamo con ottimismo al presente e al futuro. Da giovedì la sede del Circolo Aurora è la casa della Polisportiva Vigliano”. Ed è ai prossimi mesi che la guida della FC Vigliano volge lo sguardo: “Questa è la prima pietra di un progetto sportivo e sociale di più ampio respiro. Tutto il direttivo, insieme allo staff, sta lavorando duramente per realizzare grandi cose a Vigliano. Conto di annunciare altre grandi novità nelle prossime settimane”.