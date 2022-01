Lavorare nel retail: la centralità del ruolo degli addetti alle vendite

Quello della commessa è un lavoro di alto livello che, per essere svolto bene e con successo, richiede la giusta dose di impegno, pazienza e disciplina.

Informarsi in materia completa ed esaustiva sui prodotti e sui beni che ci si accinge a proporre agli acquirenti, mostrarsi disponibili ed empatici, mettere sempre il cliente al primo posto. Se ci fosse una “ricetta” per avere successo nel ruolo di commessa, si dovrebbe proprio partire da questi tre semplici ma fondamentali accorgimenti.

Il motivo è presto detto: i commessi sono proprio come un biglietto da visita del negozio presso il quale lavorano. Sono la prima impressione che un cliente ha del negozio in cui si è recato per acquistare un prodotto o un servizio. Se capitasse di imbattersi in un commesso svogliato e sgarbato che a fatica ci rivolge il saluto, sarà molto difficile che porteremo a termine un acquisto e che torneremo di nuovo in quel negozio. Potremmo invece diventare clienti abituali di un esercizio in cui entriamo facilmente in sintonia con chi ci assiste e ci guida con la giusta attenzione nel processo di acquisto.

Come si accennava in apertura, per svolgere al meglio il lavoro della commessa è indispensabile conoscere e studiare la merce che ci si appresta a vendere. Questo consentirà di ottenere fiducia anche da parte dei clienti più curiosi, esigenti e preparati, in grado di capire immediatamente se si stanno interfacciando con personale professionale che possa davvero portare valore aggiunto all’esperienza di acquisto.

Un altro consiglio rilevante da tenere in considerazione per diventare una brava commessa di negozio è quello di non mettere mai pressione agli acquirenti. Perché si sentano a proprio agio o non percepiscano forzature, è bene lasciare loro il tempo per esplorare il negozio e per analizzare la merce in vendita. Spingerli verso la cassa potrebbe peraltro essere controproducente: con un po’ più di libertà i clienti potrebbero infatti soffermarsi su altri prodotti da acquistare, arrivando a spendere anche più di quanto si erano prefissati.