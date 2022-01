"Finanza per la ripartenza": riparte il ciclo di webinar in collaborazione con Innexta

Nuova opportunità formativa in materia economico-finanziaria: il prossimo appuntamento, dal titolo “Regole e strumenti per la prevenzione della crisi d’impresa”, si svolgerà in modalità webinar giovedì 27 gennaio, dalle ore 14.30 alle 16.00. L’incontro sarà l’occasione per chiarire il quadro generale sulla riforma del Codice della Crisi, prestando particolare attenzione alle novità introdotte dalla Legge 147 del 21 ottobre 2021 per le imprese che manifestano segnali di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, con un focus sulla Piattaforma nazionale di Composizione Negoziata.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione (promozione@pno.camcom.it – telefono: 015.35.99.371) e sono disponibili sulla pagina dedicata del sito camerale, dove è anche possibile iscriversi ai servizi della Suite Digitale Innexta.