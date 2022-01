Avvocatura: Professione dalle origini antiche

Se sei o giovane praticante starai sicuramente valutando uno dei corsi in preparazione all’esame forense come quello di Formazione Giuridica – Scuola Zincani in previsione della nuova sessione d’esame 2022. Gennaio è infatti il mese in cui i futuri giuristi iniziano il proprio studio per la prova che solitamente si tiene nei mesi autunnali.

Conosci però la storia di questa professione?

Il termine avvocato deriva dal latino advocatus, participio passato del verbo advocare cioè “chiamare a sé”, “chiamare in aiuto”, ed indicava generalmente una persona influente nell’ambiente politico o amico dei familiari del cliente.

Come ben si nota, la figura dell’advocatus nulla aveva a che fare con la caratterizzazione che assunse nel corso dei secoli e che conosciamo noi.

All’interno del diritto antico vi erano diverse figure che ricoprivano ruoli differenti. Troviamo infatti lo iuriconsultus, ovvero l’esperto di diritto, quello che ai giorni nostri potrebbe essere definito come giurista. Non teneva le orazioni ma era colui al quale le parti si rivolgevano. Da mihi factum dabo tibi ius (Narrami il fatto e ti darò il diritto), questa la locuzione latina che era solita accompagnare la loro figura poiché godevano del diritto Ius publice respondendi, ovvero le soluzioni da loro proposte venivano considerate fonte di diritto.

Chi esponeva durante il processo era l’oratore che assisteva il cliente, non lo rappresentava. Basti pensare a Cicerone, l’oratore per antonomasia, uno dei personaggi storici che più si distinse per i suoi meriti giuridici e che fece dell’oratoria una vera e propria arte in grado di docere, delectare e movere, ovvero informare, conciliare le simpatie del pubblico e trascinare gli uditori al consenso.

Il compito di rappresentare il cliente era affidato al procuratore, l’unico che agiva per conto di un soggetto e che poteva stipulare gli atti giuridici: era l’avvocato dei tempi moderni.

L’inquadramento della professione legale, come si evince, non era ben definito o regolamentato. Si deve attendere il XIII secolo, quando Filippo il Bello creò un ordine di cavalleria delle leggi, accordando agli avvocati i diritti della cavalleria armata. Con un’ordinanza del 1274, Filippo III, prescrive agli avvocati di giurare sui santi evangeli di prendere in carico solo cause giuste e interdice tutti quelli che non avessero prestato questo giuramento.

Philippe de Remi, signore di Beaumanoir, giurista del XIII secolo, nella sua opera capitale Coutumes de Beauvaisis, racconta che esistevano diverse tipologie di avvocati, ovvero avvocati patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai propri clienti e i due tipi si distinguevano anche nel vestiario. Per entrare nell’ordine degli avvocati occorreva essere presentati da un membro anziano, superare due esami, uno di capacità, l'altro di moralità e prestare giuramento.

Nel Quattrocento la professione era ormai regolamentata, ma sempre nuove disposizioni legislative tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490 con Carlo VIII apparve la prima ordinanza che esigeva dall'aspirante avvocato cinque anni di studio presso un'università e il titolo di laurea in utroque iure, ovvero diritto civile e penale.