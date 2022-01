Dalle piramidi al Medioevo, il Museo Egizio sbarca al Ricetto di Candelo

“Il Museo Egizio al Ricetto di Candelo: con la mostra "Liberi di Imparare", nei prossimi mesi a Candelo si potrà viaggiare nel tempo, su e giù nella storia, dagli Egizi al Medioevo”. A lanciare la nuova iniziativa il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

“Una mostra con valenza sociale oltre che culturale, un altro frutto del lavoro di questi mesi, in cui non ci siamo lasciati bloccare dall'emergenza ma abbiamo continuato a lavorare insieme a enti e istituzioni per costruire la ripartenza – spiega il primo cittadino - Sono tantissimi i partner alla base di questo progetto e voglio provare a citarli tutti: Museo Egizio, Casa Circondariale ‘Lorusso-Cutugno’ di Torino e l’Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino, la Regione Piemonte che patrocina l'iniziativa, UNPLI Piemonte e UNPLI Provinciale, la Pro Loco di Candelo, il Comune di Biella - Assessorato alla Cultura, il Museo del Territorio Biellese, UPB, gli Amici del Museo di Biella. Altre collaborazioni arriveranno con le attività collaterali che stiamo programmando, anche per i bambini e le scuole. Il 2022 a Candelo è all'insegna della qualità, dell'arte e della cultura”.