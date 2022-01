Biella, moto in fiamme: indagini in corso sulle cause - Foto benedetti per newsbiella.it

Aggiornamento ore 10

Ci sono varie ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine sull’incendio avvenuto ieri sera, 21 gennaio, in via Piacenza, a Biella. Una moto, trovata in sosta vicina ad alcuni contatori e bidoni della spazzatura, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che il mezzo sia stato messo sotto sequestro per individuare cause e dinamica esatta dell’accaduto. Le indagini sono in corso.

Il fatto

