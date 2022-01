Servizio Civile al Cerino Zegna

Un'occasione per metterti alla prova e aumentare le tue competenze personali e professionali. Offri le tue abilità e ne acquisirai di nuove, proiettarti nel mondo del lavoro! Diventa anche tu Operatore volontario del Servizio Civile. Un'opportunità per essere parte attiva della tua comunità, ampliare la tua rete sul territorio, venire a contatto con équipe di Cerino Zegna lavoro multi professionali ed esplorarne le peculiarità, insomma : sperimentarti a 360 gradi, in una veste tutta particolare.

Significa confrontarsi con realtà anche difficili: di malattia, di vecchiaia, di emarginazione, di fragilità. Significa farsi amici, imparare a portare a termine dei compiti, affrontando difficoltà, assumendosi responsabilità, abituandosi ad avere impegni ed obblighi nuovi, fruendo di una sia pur minima, autonomia economica.

Il Cerino Zegna Onlus per l'anno 2022-2023 può accogliere ragazzi del Servizio Civile nelle sue sedi di: Occhieppo Inferiore, Lessona e Mongrando.

La scadenza per presentare la domanda è il 26 gennaio