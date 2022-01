Lilt Biella festeggia i 100 anni della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con una mostra

In occasione del Centenario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, LILT Biella presenta la mostra “Nel futuro da 100 anni” che si terrà SABATO 5 FEBBRAIO alle ore 10:30 a Spazio LILT, in via Ivrea 22 a Biella.

Insieme al Presidente della LILT Nazionale Dott. Francesco Schittulli e al Presidente di LILT Biella Dott. Mauro Valentini, saranno presenti e interverranno il Senatore Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico; Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte; Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte; Mario Scipione Sanò, Direttore Generale ASL Biella; S.E. Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella.